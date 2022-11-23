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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 yaşına girdi! Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 13:20

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 yaşına girdi! Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. Emine Ün, kızı Duru Kınay'ın doğum gününü duygusal bir notla kutladı. Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Öte yandan 18 yaşındaki Duru'nun güzelliği sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...

Ünlü oyuncu Emine Ün’ün kızı Duru Kınay 18 yaşına girdi! Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncu Emine Ün’ün kızı Duru Kınay 18 yaşına girdi! Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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Ünlü oyuncu Emine Ün’ün kızı Duru Kınay 18 yaşına girdi! Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. 18 yaşına giren kızı Duru, güzelliğiyle hayran bıraktı.

Ünlü oyuncu Emine Ün’ün kızı Duru Kınay 18 yaşına girdi! Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Güzel oyuncu kızı Duru Kınay'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Emine Ün, paylaşımına duygusal bir not eklemeyi de ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu Emine Ün’ün kızı Duru Kınay 18 yaşına girdi! Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Emine Ün, kızı Duru'nun doğum gününü şu sözlerle kutladı:

Benim çiçeğim, hayatımın anlamı, iyi kim…

Varlığına şükrettiğim

Benim güzel kızım Seni Çok Seviyorum

Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu harika yaşların olsun…

Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum

İyi ki doğdun...

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