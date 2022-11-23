Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 13:20

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 yaşına girdi! Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. Emine Ün, kızı Duru Kınay'ın doğum gününü duygusal bir notla kutladı. Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Öte yandan 18 yaşındaki Duru'nun güzelliği sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...