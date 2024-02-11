Giriş Tarihi: 11.02.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
19:22
Ünlü oyuncu Gupse Özay çocukluk fotoğrafını paylaştı! İşte Gupse Özay’ın o paylaşımı!
'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Deliha filmiyle gişelerde rekor kıran ünlü oyuncu, bugün kendi kişisel hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. İşte Gupse Özay'ın o çocukluk fotoğrafı!