Ünlü oyuncu Jenna Ortega Refah’taki katliama ateş püskürdü! Jenna Ortega: İnsanlık nerede?

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tüm dünyanın gözü önünde katliam yaptı. Hedefinde, kadınlar ve çocuklar vardı. 40 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği saldırılara defalarca kez ateşkes çağrısı yapılsa da İsrail zulmü durmadı.