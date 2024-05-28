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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Jenna Ortega Refah’taki katliama ateş püskürdü! Jenna Ortega: İnsanlık nerede?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 22:41 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 22:41

Ünlü oyuncu Jenna Ortega Refah’taki katliama ateş püskürdü! Jenna Ortega: İnsanlık nerede?

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' çağrısına rağmen bu kez Refah'ı hedef aldı. Yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya dünyadan tepki yağdı. Bu katliama bir tepki de dünyaca ünlü oyuncu Jenna Ortega'dan geldi. Jenna Ortega, kişisel hesabından bir paylaşımda bulunarak katliama ateş püskürdü. İşte Jenna Ortega'nın dikkat çeken o paylaşımı!

Ünlü oyuncu Jenna Ortega Refah’taki katliama ateş püskürdü! Jenna Ortega: İnsanlık nerede?

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tüm dünyanın gözü önünde katliam yaptı. Hedefinde, kadınlar ve çocuklar vardı. 40 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği saldırılara defalarca kez ateşkes çağrısı yapılsa da İsrail zulmü durmadı.

Ünlü oyuncu Jenna Ortega Refah’taki katliama ateş püskürdü! Jenna Ortega: İnsanlık nerede?

8 ROKETLE SALDIRI DÜZENLENDİ

İddiaya göre en az 8 roketle düzenlenen saldırıda, aralarında bebeklerin de bulunduğu 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Filistin Kızılayı sağlık ekipleri çok sayıda yaralı ve cenazenin hastanelere taşındı.

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Ünlü oyuncu Jenna Ortega Refah’taki katliama ateş püskürdü! Jenna Ortega: İnsanlık nerede?

Yaşanan bu gelişmeler sonrası katliam dünyanın her yerinden tepki topladı. Birçok ünlü isim de sessizliğini bozdu.

Ünlü oyuncu Jenna Ortega Refah’taki katliama ateş püskürdü! Jenna Ortega: İnsanlık nerede?

Jenna Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi.

Ünlü oyuncu Jenna Ortega Refah’taki katliama ateş püskürdü! Jenna Ortega: İnsanlık nerede?

İsrail'in zorla yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Ortega, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

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