Giriş Tarihi: 28.05.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
22:41
Ünlü oyuncu Jenna Ortega Refah’taki katliama ateş püskürdü! Jenna Ortega: İnsanlık nerede?
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' çağrısına rağmen bu kez Refah'ı hedef aldı. Yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya dünyadan tepki yağdı. Bu katliama bir tepki de dünyaca ünlü oyuncu Jenna Ortega'dan geldi. Jenna Ortega, kişisel hesabından bir paylaşımda bulunarak katliama ateş püskürdü. İşte Jenna Ortega'nın dikkat çeken o paylaşımı!