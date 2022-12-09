Ünlü oyuncudan radikal karar! Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti!

Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:13

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün, ilgili ile takip ediliyor. Son olarak ise Tuba Büyüküstün radikal bir karar aldı. Tuba Büyüküstün, iki kızını da alarak Fransa'nın Paris kentine yerleşti. İşte tüm detaylar…