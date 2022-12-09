Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncudan radikal karar! Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti!
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:13

Ünlü oyuncudan radikal karar! Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün, ilgili ile takip ediliyor. Son olarak ise Tuba Büyüküstün radikal bir karar aldı. Tuba Büyüküstün, iki kızını da alarak Fransa'nın Paris kentine yerleşti. İşte tüm detaylar…

Ünlü oyuncudan radikal karar! Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti!

40 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, iki kızını da alarak Fransa'nın Paris kentine yerleşti. Büyüküstün, bu ülkede ne kadar kalacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.

Ünlü oyuncudan radikal karar! Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti!

Türkiye'de yaptığı diziler nedeniyle bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Tuğba Büyüküstün, radikal bir karara imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncudan radikal karar! Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti!

Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün ikizlerini de alarak Paris'e yerleşti.

Ünlü oyuncudan radikal karar! Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti!

NE KADAR KALACAĞI BELLİ DEĞİL

Paris hakkında Elle dergisine konuşan Tuba Büyüküstün konuşmasında "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık.

Ünlü oyuncudan radikal karar! Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti!

Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi.

SON DAKİKA