Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:02
Ünlü popçu meğer Bergüzar Korel'in akrabasıymış...İlk kez öğrenenler şoke oldu
Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce hayatını birleştirdi. Oyuncu çiftin bu mutlu evliliğinden de üç çocuğu dünyaya geldi. Şimdilerde Londra'da yaşamını sürdüren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyorlar. Bergüzar Korel, kendisi hakkında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Bergüzar Korel meğer ünlü şarkıcıyla akrabaymış...