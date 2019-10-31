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  • Ünlü şarkıcı Songül Karlı estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Songül Karlı...

estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Songül Karlı...

Neredeyse estetiksiz ünlünün kalmadığı sanat camiasında bazıları estetik işini abartınca eski hallerinden oldukça farklı görünüyorlar. Bu isimlerden biri de . Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Songül Karlı son dönemde güçlü sesinin yanı sıra güzelliği ve geçirdiği değişim ile de magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü türkücü Songül Karlı değişimi ile adeta bambaşka birine dönüştü. Onu eski hali ile hatırlayan hayranları Songül Karlı'yı tanımakta zorlanıyor. Şu sıralar televizyonda program yapan Songül Karlı güzelliği ile dikkat çekiyor. Sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı'nın sevenlerini ikiye bölen bu değişimine kimileri 'muhteşem' yorumunu yaparken, kimileri 'estetiğin dozunu kaçırdın' yorumlarında bulunuyor. İşte geçirdiği öncesi ve sonrası ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 08:12
Ünlü şarkıcı Songül Karlı estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Songül Karlı...

Neredeyse estetiksiz ünlünün kalmadığı sanat camiasında bazıları estetik işini abartınca eski hallerinden oldukça farklı görünüyorlar. Bu isimlerden biri de . Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Songül Karlı son dönemde güçlü sesinin yanı sıra güzelliği ve geçirdiği değişim ile de magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü türkücü Songül Karlı değişimi ile adeta bambaşka birine dönüştü. Onu eski hali ile hatırlayan hayranları Songül Karlı'yı tanımakta zorlanıyor. Şu sıralar televizyonda program yapan Songül Karlı güzelliği ile dikkat çekiyor. Sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı'nın sevenlerini ikiye bölen bu değişimine kimileri 'muhteşem' yorumunu yaparken, kimileri 'estetiğin dozunu kaçırdın' yorumlarında bulunuyor. İşte geçirdiği öncesi ve sonrası ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Songül Karlı estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Songül Karlı...

ZARA

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Ünlü şarkıcı Songül Karlı estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Songül Karlı...
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Ünlü şarkıcı Songül Karlı estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Songül Karlı...

EBRU YAŞAR

Ünlü şarkıcı Songül Karlı estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Songül Karlı...
Ünlü şarkıcı Songül Karlı estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Songül Karlı...

TÜRKAN ŞORAY

Ünlü şarkıcı Songül Karlı estetiğin dozunu kaçırınca bambaşka biri oldu! İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Songül Karlı...
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