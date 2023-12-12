Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi kim biliyor musunuz? Görünce hayret edeceksiniz! Sosyal medya onları konuşuyor
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:37

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi kim biliyor musunuz? Görünce hayret edeceksiniz! Sosyal medya onları konuşuyor

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Tarık Mengüç eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri. Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi Funda Mengüç. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı eşi Funda Mengüç ile yaptığı paylaşımlarda eşine olan sevgisini her zaman dile getirmeyi ihmal etmiyor. Sevilen şarkıcının ınstagram hesabını takip eden hayranları eşi Funda Mengüç ile olan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutuyor.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi kim biliyor musunuz? Görünce hayret edeceksiniz! Sosyal medya onları konuşuyor

Eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Tarık Mengüç son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Tarık Mengüç farklı tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcılardan biri oldu.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi kim biliyor musunuz? Görünce hayret edeceksiniz! Sosyal medya onları konuşuyor

Kuştepe doğumlu Tarık Mengüç'ün hayatıyla ilgili birçok şey merak ediliyor. Tarık Mengüç'ün Baran ve Sevde adında iki çocuğu var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi kim biliyor musunuz? Görünce hayret edeceksiniz! Sosyal medya onları konuşuyor

Hayranlarının en çok merak ettiği ise eşi Funda Mengüç.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi kim biliyor musunuz? Görünce hayret edeceksiniz! Sosyal medya onları konuşuyor

Funda Mengü katıldıkları bir programda Tarık Mengüç ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi kim biliyor musunuz? Görünce hayret edeceksiniz! Sosyal medya onları konuşuyor

Funda Mengüç "Düğünde görmüş beğenmiş beni. Benden önce 4 tane nişan atmış. Ben de denemek istedim, baktım bizim ilişkimiz yürüyor, her istediğimi yapıyor, gezdiriyor beni. Nişanladık ama bir sene sonra bende nişan attım. Bir ay sonrada ellerinde çiçekler, başka bir kız istemeye gittiler. Duyunca ben de bir tutuştum, üzüldüm. Sonra da barıştırdılar bizi" dedi.

SON DAKİKA