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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı: Tıpkı babası
Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:10

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı: Tıpkı babası

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti. 3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Şimdilerde 16 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun paylaştı. Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı. İşte artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı: Tıpkı babası

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun paylaştı. Coşkun'un paylaşımı sosyal medya kısa sürede gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 arası evli kaldığı Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil artık 16 yaşında genç bir delikanlı. İşte Ali Sadi'nin çok konuşulan son hali...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı: Tıpkı babası

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen ve sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, magazinden hiç eksik olmuyor.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı: Tıpkı babası

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in son olarak Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada ilgi odağı oldu..

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı: Tıpkı babası

Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı: Tıpkı babası

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü.

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