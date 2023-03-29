Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı: Tıpkı babası

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti. 3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Şimdilerde 16 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun paylaştı. Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı. İşte artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...