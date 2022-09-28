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Haberler Galeri Ünlü sunucu Esra Ceyhan kızı Ayşe ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Gerek var mı bu kadar abartmaya?
Giriş Tarihi: 28.09.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 10:22

Ünlü sunucu Esra Ceyhan kızı Ayşe ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Gerek var mı bu kadar abartmaya?

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede? Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. Merak edilen isimlerden olan Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 53 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Esra Ceyhan, son olarak kızıyla bir paylaşım yaptı. Ceyhan'ın paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte Esra Ceyhan'ın 16 yaşındaki kızı Ayşe...

Ünlü sunucu Esra Ceyhan kızı Ayşe ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Gerek var mı bu kadar abartmaya?

Bir dönem sunduğu kadın kuşağı programlarıyla adından söz ettiren sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe güzeller güzeli bir genç kız oldu. Anne-kız pozlarını takipçileriyle paylaşan Esra Ceyhan'ın fotoğrafları yoğun ilgi görüyor...

Ünlü sunucu Esra Ceyhan kızı Ayşe ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Gerek var mı bu kadar abartmaya?

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan, sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

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Ünlü sunucu Esra Ceyhan kızı Ayşe ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Gerek var mı bu kadar abartmaya?

Ünlü sunucu geçtiğimiz aylarda 16 yaşına giren kızının doğum gününü kutlamıştı.

Ünlü sunucu Esra Ceyhan kızı Ayşe ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Gerek var mı bu kadar abartmaya?

Ünlü sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Ünlü sunucu Esra Ceyhan kızı Ayşe ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Gerek var mı bu kadar abartmaya?

Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

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