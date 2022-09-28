Giriş Tarihi: 28.09.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 10:22

Ünlü sunucu Esra Ceyhan kızı Ayşe ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Gerek var mı bu kadar abartmaya?

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede? Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. Merak edilen isimlerden olan Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 53 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Esra Ceyhan, son olarak kızıyla bir paylaşım yaptı. Ceyhan'ın paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte Esra Ceyhan'ın 16 yaşındaki kızı Ayşe...