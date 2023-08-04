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Haberler Galeri Üvey Anne’de Faruk Serap’tan hesap sorar!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 10:25

Üvey Anne’de Faruk Serap’tan hesap sorar!

Gerçek bir hikâyeden yola çıkan, yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı atv'nin sevilen dizisi Üvey Anne, bomba gibi bir bölümle geliyor.

Üvey Anne’de Faruk Serap’tan hesap sorar!

Lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk soluğu Serap'ta alır. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Üvey Anne’de Faruk Serap’tan hesap sorar!

Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda Nisan ve Cem de oradadır. Kimse bilmese de az önce sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenmek Cem'in ruhunda derin yaralar açmıştır.

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Üvey Anne’de Faruk Serap’tan hesap sorar!

Ancak daha da beteri, Cem'in bunları gizlemek zorunda kalmasıdır. O gece Faruk Serap'la hesaplaşamasa da Cem bir yolunu bulup hesaplaşacaktır.

Üvey Anne’de Faruk Serap’tan hesap sorar!

Diğer yandan evdeki herkes, özellikle de Nisan, babasından açıklama beklemektedir. Ayrıca açıklama bekleyen sadece onlar değildir.

Üvey Anne’de Faruk Serap’tan hesap sorar!

Olayın yayınlanması ile birlikte Gencer ailesi medyada gündem konusu olmuştur. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret olacaktır.

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