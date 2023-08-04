Üvey Anne’de Faruk Serap’tan hesap sorar!

Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda Nisan ve Cem de oradadır. Kimse bilmese de az önce sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenmek Cem'in ruhunda derin yaralar açmıştır.