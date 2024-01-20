Yaman umudunu yitirmiyor!

Ateş, Güneş'e karşı duygularını dile getirir ancak Güneş'in yanına gelen sürpriz bir isim Güneş'in bu ilişkiyi sorgulamasına neden olacak sözler söyleyecektir. Güneş'in tüm dengesini alt üst eden bu kişi ve verdiği haber nedir?