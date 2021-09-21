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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'a 'estetik harikası' yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 21.09.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 12:01

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'a 'estetik harikası' yorumları yağdı!

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. Son olarak sosyal medya hesabın Yaprak Dökümü dizisini izlediği anları paylaşan Gökçe Bahadır ilgi odağı oldu. İşte Yaprak Dökümü'nin Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’a ’estetik harikası’ yorumları yağdı!

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Gökçe Bahadır'ı şimdilerde Instagram'da 1.5 milyon kişi takip ediyor.

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’a ’estetik harikası’ yorumları yağdı!

Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. Son olarak sosyal medya hesabın Yaprak Dökümü dizisini izlediği anları paylaşan Gökçe Bahadır ilgi odağı oldu.

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Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’a ’estetik harikası’ yorumları yağdı!

Hayranlarını geçmişe götüren Gökçe Bahadır'ın toy halleri dikkat çekti. İşte Yaprak Dökümü'nin Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’a ’estetik harikası’ yorumları yağdı!
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Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’a ’estetik harikası’ yorumları yağdı!
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