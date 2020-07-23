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'nün Leyla'sı 'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! Gökçe Bahadır da estetikli çıktı...

dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu 'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor Gökçe Bahadır'ı şimdilerde 'da 1.5 milyon kişi takip ediyor. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:53
Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! Gökçe Bahadır da estetikli çıktı...

dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu 'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor Gökçe Bahadır'ı şimdilerde 'da 1.5 milyon kişi takip ediyor. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! Gökçe Bahadır da estetikli çıktı...

BURCU ÖZBERK

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Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! Gökçe Bahadır da estetikli çıktı...
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Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! Gökçe Bahadır da estetikli çıktı...
Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! Gökçe Bahadır da estetikli çıktı...
Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! Gökçe Bahadır da estetikli çıktı...
Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! Gökçe Bahadır da estetikli çıktı...

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