Giriş Tarihi: 24.09.2022 06:34 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 06:39

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler tam bir hayal kırıklığına uğradı! İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor Gökçe Bahadır'ı şimdilerde Instagram'da 1.6 milyon kişi takip ediyor. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...