Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Pınar Deniz’in sıfır makyaj halleri...

'Vatanım Sensin' dizisiyle adını duyuran Pınar Deniz, kısa bir süre önce Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Güzelliği ve oyunculuğu ile son dönemin adından söz ettiren isimlerinden olan Pınar Deniz son olarak Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i olarak ekranlara döndü. Yaza oyuncu Yiğit Kirazcı ile yaşadığı sürpriz aşk ile damga vuran Pınar Deniz, performansı ile izleyiciden tam not aldı. Aşk 101 dizisinden partneri olan Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde de başrolleri paylaşan Pınar Deniz sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Instagram'da 1.4 milyon kişinin takip ettiği Pınar Deniz'in paylaşımları büyük ilgi gördü. Özellikle doğal güzelliğine oldukça güvenen Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sıfır makyaj hallerine beğeni yağdı. İşte Pınar Deniz'in makyajsız halleri...