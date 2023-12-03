Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri çıktı! "Maşallah ailecek güzeller" Abla Huri Deniz mest etti!

Pınar Deniz'in güzelliği genetikmiş! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle son olarak yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü.