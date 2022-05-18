Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan 22 yıllık eşi Sema Ergenekon'u öpmeye doyamadı! İşte ünlü çiftten aşk pozları...
Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 13:30

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan 22 yıllık eşi Sema Ergenekon'u öpmeye doyamadı! İşte ünlü çiftten aşk pozları...

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde 'Eren Komiser'e hayat veren ünlü oyuncu Uğur Aslan, son dönemin dikkat çeken oyuncularından. 'Şarkılar Bizi Söyler' programındaki performansıyla, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan ününe ün kattı. 50'sinden sonra hakettiği şöhrete kavuşan sevilen oyuncu şimdilerde kendi programı AFARA'da ünlü isimleri ağırlıyor. Sezon finali yapacak olan Yargı dizisinin son setinde, dizinin senaristi olan eşi Sema Ergenekon'u öpücüklere boğan Uğur Aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte evliliklerinde 22 yılı geride bırakan 3 çocuk sahibi ünlü çift Uğur Aslan ile Sema Ergenekon'un aşk pozları...

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan 22 yıllık eşi Sema Ergenekon’u öpmeye doyamadı! İşte ünlü çiftten aşk pozları...

Canlandırdığı 'Eren Komiser' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Uğur Aslan, son dönemde başarılı performansıyla beğeni kazanıyor.

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan 22 yıllık eşi Sema Ergenekon’u öpmeye doyamadı! İşte ünlü çiftten aşk pozları...

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan 22 yıllık eşi Sema Ergenekon’u öpmeye doyamadı! İşte ünlü çiftten aşk pozları...

50'sinden sonra hakettiği şöhrete kavuşan sevilen oyuncu şimdilerde kendi programı AFARA'da ünlü isimleri ağırlıyor.

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan 22 yıllık eşi Sema Ergenekon’u öpmeye doyamadı! İşte ünlü çiftten aşk pozları...

Sezon finali yapacak olan Yargı dizisinin son setinde, dizinin senaristi olan eşi Sema Ergenekon'u öpücüklere boğan Uğur Aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan 22 yıllık eşi Sema Ergenekon’u öpmeye doyamadı! İşte ünlü çiftten aşk pozları...

İşte evliliklerinde 22 yılı geride bırakan 3 çocuk sahibi ünlü çift Uğur Aslan ile Sema Ergenekon'un aşk pozları...

SON DAKİKA