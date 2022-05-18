Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan 22 yıllık eşi Sema Ergenekon’u öpmeye doyamadı! İşte ünlü çiftten aşk pozları...

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde 'Eren Komiser'e hayat veren ünlü oyuncu Uğur Aslan, son dönemin dikkat çeken oyuncularından. 'Şarkılar Bizi Söyler' programındaki performansıyla, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan ününe ün kattı. 50'sinden sonra hakettiği şöhrete kavuşan sevilen oyuncu şimdilerde kendi programı AFARA'da ünlü isimleri ağırlıyor. Sezon finali yapacak olan Yargı dizisinin son setinde, dizinin senaristi olan eşi Sema Ergenekon'u öpücüklere boğan Uğur Aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte evliliklerinde 22 yılı geride bırakan 3 çocuk sahibi ünlü çift Uğur Aslan ile Sema Ergenekon'un aşk pozları...