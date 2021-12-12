Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın 22 yıllık eşi öyle bir isim çıktı ki duyanların ağzı açık kaldı!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu. Geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı ile oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı. İşte başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın güzel eşi...