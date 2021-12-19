Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın 22 yıllık eşi öyle bir isim çıktı ki... Eşi yazıyor Uğur Aslan oynuyor!

Geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı ile oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Söylediği türkülerle alkış toplayan oyuncu Uğur Aslan sempatik halleri ile de ilgi odağı oldu. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu. Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı. İşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın güzel eşi... 49 yaşındaki başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Uğur Aslan Yargı dizisinin de senaryosunu yazan ünlü senarist Sema Ergenekon ile evli. Üniversite yıllarında tanışan çift, Sema Ergenekon'un meme kanserine yakalanması sonrası zor günler geçirmiş, Sema Ergenekon, eşi Uğur Aslan'ın desteğiyle hastalığı yenmişti. Uğur Aslan, eşi Sema Ergenekon'un bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düşmüştü: Kadınım, ömürlerimizi birbirine kattığımız her saniyeye şükürler ediyorum. Çocukluğumda aradığım pamuk kozasındaki o beyazlığın sen olduğunu bilseydim, o minicik yüreğimi sende büyütmeye daha erken gelirdim. Seni seviyorum. UĞUR ASLAN KİMDİR? Uğur Aslan, 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan Aslan, 2005 yılında oyunculuğa adım attı. SEMA ERGENEKON KİMDİR? Sema Ergenekon, 9 Nisan 1977 tarihinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olan Ergenekon, üniversitede tanıştığı oyuncu Uğur Aslan ile tanışmalarından 6 yıl sonra dünyaevine girdi. Sema Ergenekon, Dolunay, Sıla, Melekler Korusun, Lale Devri, Karadayı, Karagül, Kara Para Aşk, Kara Yazı ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde senarist koltuğuna oturdu. 22 yıllık evli olan çiftin 3 tane de çocuğu var. Ünlü isimlerin merak edilen eşlerini, sevgililerini sizler için derledik...