Giriş Tarihi: 12.11.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 07:51

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş! Meğer Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncuymuş!

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarıyor. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor. Yakın zamanda hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu baba olmak için ise gün sayıyor. Sosyal medyada 3 milyona yakın kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun oyuncu kardeşi...