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Haberler Galeri Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş! Meğer Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncuymuş!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 07:51

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş! Meğer Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncuymuş!

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarıyor. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor. Yakın zamanda hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu baba olmak için ise gün sayıyor. Sosyal medyada 3 milyona yakın kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş! Meğer Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncuymuş!

Şimdilerde baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nu hayranları yeni sezonda Yargı dizisinde de bir kız çocuk babası olarak izleyecek. Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş! Meğer Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncuymuş!

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi.

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Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş! Meğer Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncuymuş!

Yakın zamanda hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş! Meğer Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncuymuş!

Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kaldı.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş! Meğer Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncuymuş!

Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı.

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