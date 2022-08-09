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Haberler Galeri Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu köpeğiyle poz verdi! Son hali Behlül'e benzetilmişti!
Giriş Tarihi: 09.08.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 13:17

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu köpeğiyle poz verdi! Son hali Behlül'e benzetilmişti!

Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, "Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile boy gösteriyor. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Urgancıoğlu'nu takipçileri rol arkadaşı Pınar Deniz ile yakıştırıyor. Ancak Kaan Urgancıoğlu 8 yıldır Zeynep Oymak ile aşk yaşıyor. Her hareketliyle gündemi sallayan yakışıklı oyuncu şimdi de yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı. Urgancıoğlu'nun yeni tarzı Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e benzetilmişti. Kaan Urgancıoğlu, yeni karesini takipçileriyle paylaştı.

Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu köpeğiyle poz verdi! Son hali Behlül’e benzetilmişti!

Dijital bir platformda yayınlanan "Aşk 101" dizisiyle yıldızı parlayan, "Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' ile çok sevilen Kaan Urgancıoğlu, son dönemde her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da kendine hayran bırakıyor.

Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu köpeğiyle poz verdi! Son hali Behlül’e benzetilmişti!

Instagram'da 2.3 milyon takipçisi bulunan Urgancıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Savcı Ilgaz rolü ile beğeni kazanan ünlü oyuncunun adı sık sık rol arkadaşı Pınar Deniz ile anılıyordu. İkili ise her fırsatta sadece arkadaş olduklarını dile getiriyor.

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Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu köpeğiyle poz verdi! Son hali Behlül’e benzetilmişti!

Özel hayatıyla da oldukça merak edilen Kaan Urgancıoğlu, sekiz yıldır oyuncu Zeynep Oymak ile aşk yaşıyor.

Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu köpeğiyle poz verdi! Son hali Behlül’e benzetilmişti!

Kaan Urgancıoğlu'nun, Zeynep Oymak ile evlilik kararı aldığı iddia edilmişti. 2017 yılının yazı için evlilik hazırlıkları yapan çift, daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu köpeğiyle poz verdi! Son hali Behlül’e benzetilmişti!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın mayıs ayında düğününe beraber katılan çiftin ailelerini tanıştırdığı ortaya çıkmıştı.

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