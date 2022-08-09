Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, "Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile boy gösteriyor. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Urgancıoğlu'nu takipçileri rol arkadaşı Pınar Deniz ile yakıştırıyor. Ancak Kaan Urgancıoğlu 8 yıldır Zeynep Oymak ile aşk yaşıyor. Her hareketliyle gündemi sallayan yakışıklı oyuncu şimdi de yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı. Urgancıoğlu'nun yeni tarzı Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e benzetilmişti. Kaan Urgancıoğlu, yeni karesini takipçileriyle paylaştı.