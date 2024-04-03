‘Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal sosyal medya gündem oldu! 52 yaşındaki Janset 1,5 ayda 10 kilo verdi! İşte son hali!

Ünlü oyuncu Janset Paçal, 1,5 ayda 10 kilo verince görenler tanıyamadı. Değişimi herkesi şaşırttı. 'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizlerle üne kavuşan 52 yaşındaki Janset Paçal, son haliyle sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Janset, değişimiyle herkesi şoke etti. İşte merak edenler için ünlü oyuncunun son hali…