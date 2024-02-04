Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
12:35
Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini aşka geldi! Genç sevgilisi Dilara Talay ile paylaştığı pozlara beğeni yağdı
Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, özel hayatındaki gelişmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Berdan Mardini, geçen aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mardini'den bu kez de aşk paylaşımı geldi. İşte Dilara Talay ve Berdan Mardini'nin son paylaşımı...