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Haberler Galeri Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini aşka geldi! Genç sevgilisi Dilara Talay ile paylaştığı pozlara beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:35

Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini aşka geldi! Genç sevgilisi Dilara Talay ile paylaştığı pozlara beğeni yağdı

Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, özel hayatındaki gelişmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Berdan Mardini, geçen aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mardini'den bu kez de aşk paylaşımı geldi. İşte Dilara Talay ve Berdan Mardini'nin son paylaşımı...

Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini aşka geldi! Genç sevgilisi Dilara Talay ile paylaştığı pozlara beğeni yağdı

2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor.

Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini aşka geldi! Genç sevgilisi Dilara Talay ile paylaştığı pozlara beğeni yağdı

Berdan Mardini, geçen aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini aşka geldi! Genç sevgilisi Dilara Talay ile paylaştığı pozlara beğeni yağdı

45 yaşındaki ünlü türkücü ve sevgilisi ile aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu.

Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini aşka geldi! Genç sevgilisi Dilara Talay ile paylaştığı pozlara beğeni yağdı

Eleştirilere kulak asmayan Mardini, sevgilisiyle aşka geldi.

Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini aşka geldi! Genç sevgilisi Dilara Talay ile paylaştığı pozlara beğeni yağdı

Mardini ve Dilara Talay'ın bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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