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Haberler Galeri Yasak aşk skandalı ile ünlenen Fatoş Yelliler araba pozu ile yine göğüs dekoltesini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 14:12

Yasak aşk skandalı ile ünlenen Fatoş Yelliler araba pozu ile yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Yasak aşk skandalı ile adını duyuran Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler şimdi de sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor. Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen Fatoş Yelliler yeni sevgilisinden de ayrıldı. Fatoş Yelliler şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor. Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler bu defa araba paylaşımı ile yaktı geçti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Fatoş Yelliler'in araba pozuna yine göğüs dekoltesi damga vurdu...

Yasak aşk skandalı ile ünlenen Fatoş Yelliler araba pozu ile yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2 çocuk annesi Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Yasak aşk skandalı ile ünlenen Fatoş Yelliler araba pozu ile yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Geçtiğimiz aylarda birlikte romantik bir doğum günü kutlaması yapan ve sevgilerini gösteren çiftten kötü haber gelmişti.

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Yasak aşk skandalı ile ünlenen Fatoş Yelliler araba pozu ile yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Fatoş Yelliler, Berdan Mardini ile boşanma sürecinde modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yasak aşk skandalı ile ünlenen Fatoş Yelliler araba pozu ile yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Yelliler, "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu" demişti.

Bu açıklama sonrası eski eşten zehir zemberek sözler gelmiş, Mardini, "Hain, kalleş çok" diyerek Fatoş Yelliler'i bombalamıştı.

Yasak aşk skandalı ile ünlenen Fatoş Yelliler araba pozu ile yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Berdan Mardini, Instagram'ın hikaye bölümünden, "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz" notunu paylaşmıştı.

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