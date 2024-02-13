Giriş Tarihi: 13.02.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
12:23
Yasmin Erbil'den Yiğit Poyraz paylaşımı! '14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar'
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. son dönemde babası hakkındaki sözleriyle gündem olan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çekiyor. Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 27 yaşındaki Yasmin Erbil, 14 Şubat sevgililer gününün yaklaşmasıyla nedeniyle sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz'la anılarını paylaştı.