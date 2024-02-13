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Haberler Galeri Yasmin Erbil'den Yiğit Poyraz paylaşımı! '14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar'
Giriş Tarihi: 13.02.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 12:23

Yasmin Erbil'den Yiğit Poyraz paylaşımı! '14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. son dönemde babası hakkındaki sözleriyle gündem olan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çekiyor. Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 27 yaşındaki Yasmin Erbil, 14 Şubat sevgililer gününün yaklaşmasıyla nedeniyle sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz'la anılarını paylaştı.

Yasmin Erbil’den Yiğit Poyraz paylaşımı! ’14 Şubat geliyor, Dominik’e selamlar’

Yasmin Erbil sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz ile fotoğraflarını paylaşarak "14 Şubat geliyor. Dominik'e selamlar' notunu düştü.

Yasmin Erbil’den Yiğit Poyraz paylaşımı! ’14 Şubat geliyor, Dominik’e selamlar’

Sevgilisiyle yarışmadan dolayı bir süredir uzak kalan Erbil paylaştığı hikayenin yanı sıra videolu bir gönderi de paylaştı.

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Yasmin Erbil’den Yiğit Poyraz paylaşımı! ’14 Şubat geliyor, Dominik’e selamlar’

Sevgilisine duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getiren Erbil'in romantik paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Yasmin Erbil’den Yiğit Poyraz paylaşımı! ’14 Şubat geliyor, Dominik’e selamlar’

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Yasmin Erbil’den Yiğit Poyraz paylaşımı! ’14 Şubat geliyor, Dominik’e selamlar’

Öte yandan Yasmin Erbil geçen günlerde babası hakkında sitemkar ifadelerde bulunmuş "Babalık görmedim" demişti. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil, şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu.

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