Yeni yaşına yeni teknesinde girdi! 50’sine basan şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendine seslenen ve "Sevgili Ben, bugün senin için özel bir gün! Geçen yılların tüm zorluklarına ve güzelliklerine bakarken, kendine ne kadar çok şey katabildiğini görmek gurur verici. Yeni yaşında, hayallerini gerçekleştirmeye devam et, kendine inan ve her günü dolu dolu yaşa. İyi ki doğdun, mutlu yıllar Ceylo" diyen sevilen şarkıcı tekne pozlarını da ardı ardına paylaşmaya devam etti.