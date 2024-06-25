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Haberler Galeri Yeni yaşına yeni teknesinde girdi! 50'sine basan şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:40

Yeni yaşına yeni teknesinde girdi! 50'sine basan şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı!

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan, yaptığı paylaşım ile düşman çatlattı. Sosyal medya halleriyle dikkat çeken Ceylan, geçtiğimiz aylarda aldığı teknesini paylaşırken "Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" demişti, dediğini yaptı. Şu sıralar Bodrum'da lüks teknesinin keyfini süren şarkıcı Ceylan yeni yaşına da teknesinde girdi. 50 yaşına basan Ceylan "Bodrum halay görsün" diyerek doğum gününü kutladı. İşte Ceylan'ın tekne pozları...

Yeni yaşına yeni teknesinde girdi! 50’sine basan şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı!

Şarkıcı Ceylan'dan düşman çatlatan paylaşım! Uzun yıllardır sahnelerde olan Ceylan geçtiğimiz aylarda kendisine tekne almıştı.

Yeni yaşına yeni teknesinde girdi! 50’sine basan şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı!

Sosyal medya halleriyle dikkat çeken Ceylan, yeni aldığı tekne ile poz verirken "Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" demişti.

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Yeni yaşına yeni teknesinde girdi! 50’sine basan şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı!

Dediğini yapan Ceylan şu sıralar Bodrum açıklarında milyonluk minnoşunun keyfine sürüyor.

Yeni yaşına yeni teknesinde girdi! 50’sine basan şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı!

Ceylan, yeni yaşına da teknesinde girdi.

Yeni yaşına yeni teknesinde girdi! 50’sine basan şarkıcı Ceylan doğum gününü lüks teknesinde halay çekerek kutladı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendine seslenen ve "Sevgili Ben, bugün senin için özel bir gün! Geçen yılların tüm zorluklarına ve güzelliklerine bakarken, kendine ne kadar çok şey katabildiğini görmek gurur verici. Yeni yaşında, hayallerini gerçekleştirmeye devam et, kendine inan ve her günü dolu dolu yaşa. İyi ki doğdun, mutlu yıllar Ceylo" diyen sevilen şarkıcı tekne pozlarını da ardı ardına paylaşmaya devam etti.

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