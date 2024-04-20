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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 28 yaşındaki Merve güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 20.04.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 16:08

Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 28 yaşındaki Merve güzelliğiyle büyüledi!

Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer, 1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmak ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırmıştı. Yeşilçam yıldızları Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak'ın bu evlilikten Merve adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Bir dönem tutkulu aşklarıyla sanat camiasının en gözde çiftlerinden olan Yalçın Dümer ile Serpil Çakmaklı'nın 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in biricik kızları Merve Dümer...

Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 28 yaşındaki Merve güzelliğiyle büyüledi!

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'larda yer aldığı filmlerle dönemin tanınan jönlerindendi.

Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 28 yaşındaki Merve güzelliğiyle büyüledi!

Dümer Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez ismi babası Ekrem Dümer'in izinden giderek çok başarılı bir oyuncu oldu.

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Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 28 yaşındaki Merve güzelliğiyle büyüledi!

Yalçın Dümer, 1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmak ile nikah masasına oturmuştu.

Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 28 yaşındaki Merve güzelliğiyle büyüledi!

Byük bir aşkla evlenen ikili, 1995'te ise yollarını ayırmıştı.

Yeşilçam yıldızları Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer’in bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 28 yaşındaki Merve güzelliğiyle büyüledi!

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak'ın bu evlilikten Merve adında bir kızı bulunuyor.

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