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Haberler Galeri Yeşilçam'ın aksi adamıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş
Giriş Tarihi: 03.10.2022 10:13

Yeşilçam'ın aksi adamıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ünal Gürel, 2002 yılında hayata veda etmişti. Efsane oyuncu iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla hafızalara kazınmıştı. Ünal Gürel Gardırop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterlerle Yeşilçam'a damgasını vurmuştu. Usta oyuncu özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Sakar Şakir filmindeki Gardırop Fuat rolüyle adını duyurmuştu. Yeşilçam'ın yıldız ismi Ünal Gürel'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Yeşilçam’ın aksi adamıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam salmıştı. Usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile oynadığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam’ın aksi adamıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş

"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.

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Yeşilçam’ın aksi adamıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş

Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.

Gardrop Fuat "Ünal Gürel" bu sahneyle akıllara kazınmıştı "Yanıyorsun Fuat Abi!" | Video

Yeşilçam’ın aksi adamıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş

Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi.

Yeşilçam’ın aksi adamıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş

Usta isim Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsü rolleriyle hafızalara kazındı.

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