Giriş Tarihi: 03.10.2022 10:13
Yeşilçam'ın aksi adamıydı! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ünal Gürel, 2002 yılında hayata veda etmişti. Efsane oyuncu iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla hafızalara kazınmıştı. Ünal Gürel Gardırop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterlerle Yeşilçam'a damgasını vurmuştu. Usta oyuncu özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Sakar Şakir filmindeki Gardırop Fuat rolüyle adını duyurmuştu. Yeşilçam'ın yıldız ismi Ünal Gürel'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...