Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:59
Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy'un oğlu kendisinden ünlüymüş! Meğer Ebru Gündeş ile Deli Divane...
Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak ünlenen usta sanatçı Göksel Arsoy Kara Günlerim, Altın Çocuk, Şafak Bekçileri gibi unutulmaz filmlerde oynamıştı. 87 yaşındaki Arsoy, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor. Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Göksel Arsoy hakkında pek çok kimsenin bilmediği gerçek ortaya çıktı. Göksel Arsoy'un oğlu kendisinden ünlüymüş. Göksel Arsoy'un oğlu meğer Ebru Gündeş ile başrollerini paylaştığı 'Deli Divane' dizisinde rol almış. Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'u görenler ise yakışıklılığı genetikmiş demeden geçemedi.