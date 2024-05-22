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Haberler Galeri Yeşilçam'ın bahtsız kadını...Yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden! Henüz 39 yaşındayken kıskançlık cinayetine kurban gitti...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 14:42

Yeşilçam'ın bahtsız kadını...Yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden! Henüz 39 yaşındayken kıskançlık cinayetine kurban gitti...

Yeşilçam'ın vamp kadını denilince ilk akla gelen isimdi Feri Cansel...Turist Ömer Yamyamlar Arasında, Kadin Çapkın Olunca, Aşk Kadını, Beş Dakikada Beşiktaş, Kasımpaşalı Emmanuel, Ah Bu Kadınlar, Plaj Horozu ve Kanunsuz Sokak gibi birçok filmde rol almıştı. Henüz 39 yaşındayken nişanlısının bıçak darbeleriyle hayata veda eden Cansel'in kısacık yaşam öyküsü aslında filmlere konu olacak türden...

Yeşilçam’ın bahtsız kadını...Yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden! Henüz 39 yaşındayken kıskançlık cinayetine kurban gitti...

Yeşilçam'ın 1974-1978 yılları arasında yıldızı parlayan güzel oyuncusu Feri Cansel'in ölümü günlerce konuşulmuştu...İşte kadın cinayetine kurban giden Feri Cansel'in cehenneme dönen hayat hikayesi...

Yeşilçam’ın bahtsız kadını...Yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden! Henüz 39 yaşındayken kıskançlık cinayetine kurban gitti...

1944 yılında Lefkoşa'da doğdu Feriha Cansel... Yeşilçam'ın vamp kadınlarından olan Cansel'i Türkiye Feri adıyla tanıdı.

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Yeşilçam’ın bahtsız kadını...Yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden! Henüz 39 yaşındayken kıskançlık cinayetine kurban gitti...

Feri Cansel ilk evliliğini Brintanya vatandaşı biriyle yapmış bu evliliğinden ise Zümrüt ismini verdiği kızı dünyaya gelmişti. Britanya vatandaşı olan Cansel'in evliliği bir süre sonra bitince Türk sinemacılarla görüşmeye başlamış ve Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yapmıştı.

Yeşilçam’ın bahtsız kadını...Yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden! Henüz 39 yaşındayken kıskançlık cinayetine kurban gitti...

1964'te ilk olarak "Kan ve Gurur" isimli filmdeki küçük rolüyle Yeşilçam'a adımını attı Cansel. Ama figüranlık yaparak kazandığı parayla yaşaması mümkün değildi.

Yeşilçam’ın bahtsız kadını...Yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden! Henüz 39 yaşındayken kıskançlık cinayetine kurban gitti...

Parisien isimli ünlü gece kulübünde içki hostesliği yapmaya başladı. Daha sonra da bu kulüpte striptiz yıldızı olarak çalıştı.

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