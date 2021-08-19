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Haberler Galeri Yeşilçam'ın en güzeli 78 yaşındaki Filiz Akın yıllara meydan okuyor! Sosyal medyada trend oldu!
Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 11:08

Yeşilçam'ın en güzeli 78 yaşındaki Filiz Akın yıllara meydan okuyor! Sosyal medyada trend oldu!

Yeşilçam'ın güzelleri deyince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan usta oyuncu Filiz Akın, adeta yıllara meydan okuyor. Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Filiz Akın, 78 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle hayranlarını hala mest ediyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Güzelliğinden ödün vermeyen Filiz Akın'ın yıllar geçse de değişmemesi gündemi bir kez daha salladı. İşte Yeşilçam güzeli Filiz Akın'ın son hali...

Yeşilçam’ın en güzeli 78 yaşındaki Filiz Akın yıllara meydan okuyor! Sosyal medyada trend oldu!

Filiz Akın, Türk sinemasının en Avrupai görünüme sahip yıldızı olarak biliniyordu, Tarık Akan, Kartal Tibet ve Ediz Hun, Cüneyt Arkın gibi jönlerle kamera karşısına geçtiği birçok filmi hatırlıyoruz.

Yeşilçam’ın en güzeli 78 yaşındaki Filiz Akın yıllara meydan okuyor! Sosyal medyada trend oldu!

Yeşilçam'ın sarışın güzeli daha çok romantik komedilerle tanındı.

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Yeşilçam’ın en güzeli 78 yaşındaki Filiz Akın yıllara meydan okuyor! Sosyal medyada trend oldu!

Gerçek adı Suna Akın olan Filiz Akın 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu.

Yeşilçam’ın en güzeli 78 yaşındaki Filiz Akın yıllara meydan okuyor! Sosyal medyada trend oldu!

Ünlü sinemacı Türker İnanoğlu ile de evli olan Filiz Akın'ın bu evlilikten yine oyuncu olarak hayatına devam eden bir de oğlu oldu.

Yeşilçam’ın en güzeli 78 yaşındaki Filiz Akın yıllara meydan okuyor! Sosyal medyada trend oldu!

Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu da ailesinin izinden gitti.

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