Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı: Ona aşıktım...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Yakalandığı kanseri yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan şimdilerde 58 yaşında. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Bahar Öztan özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın birçok usta ismi ile kamera karşısına geçen Bahar Öztan son olarak verdiği röportajda Kadir İnanır ile ilgili itirafta bulundu. Kadir İnanır'a bir dönem aşık olduğunu söyleyen Bahar Öztan samimi açıklamalarda bulundu... İşte Bahar Öztan'ın son hali ve çok özel açıklamaları...