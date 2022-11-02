Giriş Tarihi: 02.11.2022 06:18

Yeşilçamın korkak patronuydu! Kızı meğer kendisinden ünlüymüş

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nejat Gürçen Korkusuz Korkak'ta Mülayim Sert'in patronu, Gazeteci filminde fabrikatör Talip ve Gülen Gözler filminde inşaatı çöken Müteahhit Yunus rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından olan Gürçen çoğunlukla korkak, komik, zengin, bencil, zalim, patron, mafya sıfatları ile tanınmıştı. Hemen hemen her filminde papyonu, purosu ve pantolon askısıyla dikkat çeken usta oyuncunun kızı da meğer birçok filmde rol alan çocuk yıldızmış. İşte Nejat Gürçen'in kızı...