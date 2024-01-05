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Giriş Tarihi: 05.01.2024 06:25

Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı'nın yıldız oyuncusuymuş!

Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarındandı Bilal İnci. Sayısız filmde rol alan usta oyuncu Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırmıştı. Genelde gaddar karakterlere hayat veren İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak ülkeyi terk etmişti. Kemal İnci'nin kardeşi olan Bilal İnci'nin torunu da herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncu çıktı. Bilal İnci'nin torunu meğer Akasya Durağı'nın yıldız oyuncusuymuş!

Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldız oyuncusuymuş!

Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci, 29 Eylül 1936 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Oyunculuğu ve yönetmenliği ile tanınan Bilal İnci, sinemaya ağabeyi sayesinden yöneldi.

Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldız oyuncusuymuş!

Bir Türke Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil, Babanın Oğlu gibi filmler oynadığı yapımlardan yalnızca birkaçı.

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Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldız oyuncusuymuş!

Oynadığı rollerde çoğunlukla karakterleri gaddar, kötü adam ve zalimdir.

Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldız oyuncusuymuş!

Usta oyuncu 15 Ekim 2005'te İstanbul Beyoğlu'nda otel odasındayken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı’nın yıldız oyuncusuymuş!

Bilal İnci, izleyicilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara verdi ve ülkeyi terk etmişti.

Küfür dolu mektuplar okuduğunu söyleyen Bilal İnci, o dönem yaşadığı bunalımı ise şu şekilde anlatmıştı:

'Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam.'

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