Giriş Tarihi: 05.01.2024 06:25
Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı'nın yıldız oyuncusuymuş!
Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarındandı Bilal İnci. Sayısız filmde rol alan usta oyuncu Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırmıştı. Genelde gaddar karakterlere hayat veren İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak ülkeyi terk etmişti. Kemal İnci'nin kardeşi olan Bilal İnci'nin torunu da herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncu çıktı. Bilal İnci'nin torunu meğer Akasya Durağı'nın yıldız oyuncusuymuş!