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Haberler Galeri Yeşilçam'ın kötü adamı meğer dedesiymiş! Safir'in Şermin'i Ayçin İnci: Dedemin filmini yapmak için üniversite okuyorum...
Giriş Tarihi: 03.12.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 11:57

Yeşilçam'ın kötü adamı meğer dedesiymiş! Safir'in Şermin'i Ayçin İnci: Dedemin filmini yapmak için üniversite okuyorum...

Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarındandı Bilal İnci. Sayısız filmde rol alan usta oyuncu Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırmıştı. Genelde gaddar karakterlere hayat veren Bilal İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak ülkeyi terk etmişti. Şimdilerde Bilal İnci'nin kızı da torunları da herkesin tanıdığı ünlü oyuncular. Bilal İnci'nin torunu Ayçin İnci son olarak Atv'nin sevilen dizisi Safir'in kadrosuna dahil olmuştu. Safir'in Şermin'i Ayçin İnci verdiği röportajda çok özel açıklamalarda bulundu. Ayçin İnci, dedesi Bilal İnci'nin hayatını film yapmak için üniversite okuduğunu dile getirdi...

Yeşilçam’ın kötü adamı meğer dedesiymiş! Safir’in Şermin’i Ayçin İnci: Dedemin filmini yapmak için üniversite okuyorum...

Sevilen oyuncu Ayçin İnci, son olarak Atv ekranlarında boy gösterdi. Safir dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu Ayçin İnci verdiği röportajla hayatı ile ilgili aldığı önemli kararlardan bahsederken Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan dedesi Bilal inci'den bahsetmeden geçmedi.

Yeşilçam’ın kötü adamı meğer dedesiymiş! Safir’in Şermin’i Ayçin İnci: Dedemin filmini yapmak için üniversite okuyorum...

Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarındandı Bilal İnci.

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Yeşilçam’ın kötü adamı meğer dedesiymiş! Safir’in Şermin’i Ayçin İnci: Dedemin filmini yapmak için üniversite okuyorum...

Bilal İnci, 29 Eylül 1936 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Oyunculuğu ve yönetmenliği ile tanınan Bilal İnci, sinemaya ağabeyi sayesinden yöneldi.

Yeşilçam’ın kötü adamı meğer dedesiymiş! Safir’in Şermin’i Ayçin İnci: Dedemin filmini yapmak için üniversite okuyorum...

Bir Türke Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil, Babanın Oğlu gibi filmler oynadığı yapımlardan yalnızca birkaçı.

Yeşilçam’ın kötü adamı meğer dedesiymiş! Safir’in Şermin’i Ayçin İnci: Dedemin filmini yapmak için üniversite okuyorum...

Oynadığı rollerde çoğunlukla gaddar, kötü ve zalim bir adam olan Bilal İnci, hayatıyla dikkat çekiyor. Sayısız filmde rol alan usta oyuncu Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırmıştı. Genelde gaddar karakterlere hayat veren Bilal İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak ülkeyi terk etmişti.

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