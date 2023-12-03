Giriş Tarihi: 03.12.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 11:57

Yeşilçam'ın kötü adamı meğer dedesiymiş! Safir'in Şermin'i Ayçin İnci: Dedemin filmini yapmak için üniversite okuyorum...

Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarındandı Bilal İnci. Sayısız filmde rol alan usta oyuncu Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırmıştı. Genelde gaddar karakterlere hayat veren Bilal İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak ülkeyi terk etmişti. Şimdilerde Bilal İnci'nin kızı da torunları da herkesin tanıdığı ünlü oyuncular. Bilal İnci'nin torunu Ayçin İnci son olarak Atv'nin sevilen dizisi Safir'in kadrosuna dahil olmuştu. Safir'in Şermin'i Ayçin İnci verdiği röportajda çok özel açıklamalarda bulundu. Ayçin İnci, dedesi Bilal İnci'nin hayatını film yapmak için üniversite okuduğunu dile getirdi...