Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
10:02
Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış!
Henüz 23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınmıştı Aydan Şener. Usta isim, 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Göz alıcı güzelliğiyle hayran bırakan 60 yaşındaki Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı. Aydan Şener'in kızı meğer bir döneme damga vuran Medcezir dizisinin yıldızıymış.