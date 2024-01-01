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Haberler Galeri Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 10:02

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış!

Henüz 23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınmıştı Aydan Şener. Usta isim, 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Göz alıcı güzelliğiyle hayran bırakan 60 yaşındaki Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı. Aydan Şener'in kızı meğer bir döneme damga vuran Medcezir dizisinin yıldızıymış.

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış!

Henüz 23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, bir döneme damga vurmuştu.

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış!

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

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Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış!

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış!

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da çok ünlü çıktı.

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Medcezir’in yıldızıymış!

Aydan Şener'in kızı meğer Medcezir dizisinin yıldızıymış.

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