Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:03
Yeşilçam'ın usta isminin kızı Filiz Canlı yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes iki oğlu var sanıyordu! İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı!
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğu yıllar sonra öğrenenler çok şaşırıyor.