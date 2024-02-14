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Haberler Galeri Yiğit Poyraz dokunulmazlığı sevgilisine armağan etti! Yasmin Erbil mest oldu
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:45

Yiğit Poyraz dokunulmazlığı sevgilisine armağan etti! Yasmin Erbil mest oldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. son dönemde babası hakkındaki sözleriyle gündem olan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çekiyor. Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 28 yaşındaki Yasmin Erbil, sevgilisine duyduğu özlemi sık sık dile getiriyor. Sevgili ile paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil son olarak Poyraz'ın dokunulmaz ödülünü kazandıktan sonraki anlarını paylaştı. Poyraz'ın o halleri sosyal medyada gündem oldu.

Yiğit Poyraz dokunulmazlığı sevgilisine armağan etti! Yasmin Erbil mest oldu

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Yiğit Poyraz dokunulmazlığı sevgilisine armağan etti! Yasmin Erbil mest oldu

Zaman zaman sevgilisi ile paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, bu defa Dominik'te mücadele eden Yiğit Poyraz'ın dokunulmazlık oyunundan sonraki anını paylaştı.

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Yiğit Poyraz dokunulmazlığı sevgilisine armağan etti! Yasmin Erbil mest oldu

"Güzel sevgilim Yasmin'e armağan ediyorum"

Yiğit Poyraz, dokunulmazlığı kazanınca 'Bunu güzel sevgilim Yasmin'e armağan etmek istiyorum. Onu çok özlüyorum.' dedi.

Yiğit Poyraz dokunulmazlığı sevgilisine armağan etti! Yasmin Erbil mest oldu

Öte yandan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz ile fotoğraflarını paylaşarak "14 Şubat geliyor. Dominik'e selamlar' notunu düştü.

Yiğit Poyraz dokunulmazlığı sevgilisine armağan etti! Yasmin Erbil mest oldu

Sevgilisiyle yarışmadan dolayı bir süredir uzak kalan Erbil paylaştığı hikayenin yanı sıra videolu bir gönderi de paylaştı.

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