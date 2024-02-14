Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
09:45
Yiğit Poyraz dokunulmazlığı sevgilisine armağan etti! Yasmin Erbil mest oldu
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. son dönemde babası hakkındaki sözleriyle gündem olan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çekiyor. Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 28 yaşındaki Yasmin Erbil, sevgilisine duyduğu özlemi sık sık dile getiriyor. Sevgili ile paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil son olarak Poyraz'ın dokunulmaz ödülünü kazandıktan sonraki anlarını paylaştı. Poyraz'ın o halleri sosyal medyada gündem oldu.