Yıllar ona da acımadı! 90'lı yılların yıldızlarından şarkıcı Kader'in son halini görenler tanıyamadı

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. 90'lı yıllarda seslendirdiği 'Adamım' ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader'in son hali ortaya çıktı. Şarkıcı Kader'in değişimi 'Yıllar ona da acımamış' dedirtti. Şimdilerde 42 yaşında olan şarkıcı Kader'in son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte 90'ların yıldız ismi şarkıcı Kader'in son hali... Ünlü isimlerin yıllar içineki değişimlerini sizler için derledik...