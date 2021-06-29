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Haberler Galeri Yıllar ona da acımadı! 90'lı yılların yıldızlarından şarkıcı Kader'in son halini görenler tanıyamadı
Giriş Tarihi: 29.06.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 06:59

Yıllar ona da acımadı! 90'lı yılların yıldızlarından şarkıcı Kader'in son halini görenler tanıyamadı

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. 90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader'in son hali ortaya çıktı. Şarkıcı Kader'in değişimi "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. Şimdilerde 42 yaşında olan şarkıcı Kader'in son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte 90'ların yıldız ismi şarkıcı Kader'in son hali...

Yıllar ona da acımadı! 90'lı yılların yıldızlarından şarkıcı Kader'in son halini görenler tanıyamadı

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Yıllar ona da acımadı! 90'lı yılların yıldızlarından şarkıcı Kader'in son halini görenler tanıyamadı

90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader'in son hali ortaya çıktı.

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Yıllar ona da acımadı! 90'lı yılların yıldızlarından şarkıcı Kader'in son halini görenler tanıyamadı

Şarkıcı Kader'in değişimi "Yıllar ona da acımamış" dedirtti.

Yıllar ona da acımadı! 90'lı yılların yıldızlarından şarkıcı Kader'in son halini görenler tanıyamadı

Şimdilerde 42 yaşında olan şarkıcı Kader'in son halini görenler tanımakta zorlandı.

Yıllar ona da acımadı! 90'lı yılların yıldızlarından şarkıcı Kader'in son halini görenler tanıyamadı

İşte 90'ların yıldız ismi şarkıcı Kader'in son hali...

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