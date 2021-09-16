Giriş Tarihi: 16.09.2021 06:39Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 06:42
Yıllar onu teğet geçmiş... 48 yaşındaki şarkıcı Bendeniz’in son hali ağızları açık bıraktı!
'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor... Şimdilerde 48 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor... İşte Bendeniz'in son hali...