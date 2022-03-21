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Haberler Galeri Zayıflık uğruna ölümden dönmüştü! Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil'den evlilik çıkışı!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 15:57

Zayıflık uğruna ölümden dönmüştü! Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil'den evlilik çıkışı!

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ünlü sunucu Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Seren Serengil, adeta ölüm kalım savaşı vermişti. Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, hızla iyileşti ve dönüşü muhteşem oldu. Uzun yıllar sonra sahnelere dönen Seren Serengil şimdilerde cesur sahne tarzı ile konuşuluyor. Şarkıcı Gülşen'i eleştirdikten sonra kendiside oldukça iddialı sahne kıyafetleri seçen Seren Serengil gelen tepkilere "Gidip de müşterimin kucağına oturmam" yanıtını verdi. Seren Serengil evlilik sorularına verdiği yanıt ile de şaşırttı. Zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatan Seren Serengil evlilik düşünüyor mu?

Zayıflık uğruna ölümden dönmüştü! Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’den evlilik çıkışı!

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ünlü sunucu Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Seren Serengil, adeta ölüm kalım savaşı vermişti. Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, hızla iyileşti ve dönüşü muhteşem oldu.

Zayıflık uğruna ölümden dönmüştü! Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’den evlilik çıkışı!

Uzun yıllar sonra sahnelere dönen Seren Serengil şimdilerde cesur sahne tarzı ile konuşuluyor. Şarkıcı Gülşen'i eleştirdikten sonra kendiside oldukça iddialı sahne kıyafetleri seçen Seren Serengil gelen tepkilere "Gidip de müşterimin kucağına oturmam" yanıtını verdi. Seren Serengil evlilik sorularına verdiği yanıt ile de şaşırttı. Zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatan Seren Serengil evlilik düşünüyor mu?

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Zayıflık uğruna ölümden dönmüştü! Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’den evlilik çıkışı!

Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, İstanbul'daki bir mekanda sahne aldığı sırada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sahne kıyafetine yönelik sorusunu yanıtlayan Serengil, Gülşen'in konserindeki olaya atıfta bulunarak, "Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" dedi.

Zayıflık uğruna ölümden dönmüştü! Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’den evlilik çıkışı!

"ARTIK YENİ NESLE DE HİTAP EDİYORUM"

Sahne öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Serengil, ''17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum. Bu akşam yoğun kar yağışına rağmen salon tıklım tıklım ve beni çok sevindirende bu. Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an.'' ifadeleriyle yaşadığı heyecanı muhabirlerle paylaştı.

Zayıflık uğruna ölümden dönmüştü! Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’den evlilik çıkışı!

"GİDİP DE MÜŞTERİMİN KUCAĞINA OTURMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Tercih ettiği sahne kıyafetiyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Serengil, "Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" sözlerini kullandı.

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