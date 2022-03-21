Giriş Tarihi: 21.03.2022 15:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
15:57
Zayıflık uğruna ölümden dönmüştü! Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil'den evlilik çıkışı!
Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ünlü sunucu Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Seren Serengil, adeta ölüm kalım savaşı vermişti. Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, hızla iyileşti ve dönüşü muhteşem oldu. Uzun yıllar sonra sahnelere dönen Seren Serengil şimdilerde cesur sahne tarzı ile konuşuluyor. Şarkıcı Gülşen'i eleştirdikten sonra kendiside oldukça iddialı sahne kıyafetleri seçen Seren Serengil gelen tepkilere "Gidip de müşterimin kucağına oturmam" yanıtını verdi. Seren Serengil evlilik sorularına verdiği yanıt ile de şaşırttı. Zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatan Seren Serengil evlilik düşünüyor mu?