Zayıflık uğruna ölümden dönmüştü! Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’den evlilik çıkışı!

"GİDİP DE MÜŞTERİMİN KUCAĞINA OTURMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Tercih ettiği sahne kıyafetiyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Serengil, "Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" sözlerini kullandı.