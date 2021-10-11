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Haberler Galeri Zehra Çilingiroğlu yine "Anasının kızı" dedirtti! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 11.10.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 12:40

Zehra Çilingiroğlu yine "Anasının kızı" dedirtti! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu en az annesi kadar popüler. Genç mimar Zehra Çilingiroğlu anne ve babası gibi spora da oldukça düşkün. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı golf turnuvasında ödül alan Zehra Çilingiroğlu'nun bu anları annesi Hülya Avşar "Anasının kızı" notu ile paylaşmıştı. Zehra Çilingiroğlu önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Zehra Çilingiroğlu'nun son zamanlarda verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son hali...

Zehra Çilingiroğlu yine Anasının kızı dedirtti! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu en az annesi kadar popüler.

Zehra Çilingiroğlu yine Anasının kızı dedirtti! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi!

Genç mimar Zehra Çilingiroğlu anne ve babası gibi spora da oldukça düşkün.

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Zehra Çilingiroğlu yine Anasının kızı dedirtti! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi!

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı golf turnuvasında ödül alan Zehra Çilingiroğlu'nun bu anları annesi Hülya Avşar "Anasının kızı" notu ile paylaşmıştı.

Zehra Çilingiroğlu yine Anasının kızı dedirtti! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi!

Zehra Çilingiroğlu önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi.

Zehra Çilingiroğlu yine Anasının kızı dedirtti! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi!

Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Zehra Çilingiroğlu'nun son zamanlarda verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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