Giriş Tarihi: 03.05.2023 06:37

Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem'i görenler hayran kaldı! Güzellikleriyle ilgi odağı oldular

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 22 yaşındaki yıldız voleybolcunun kendisi gibi milli voleybolcu olan iki kız kardeşi var. Zehra Güneş'in kendisi gibi milli voleybolcu olan iki kız kardeşi var. İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ablaları gibi gümbür gümbür geliyor. Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor. İşte Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem Nur...