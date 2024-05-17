Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:14
Zeytin gözlü minik Cemre bebek ilgi odağı oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Cemre’sinin annesi kim biliyor musunuz? İşte Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesi...
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri, sette ilgi odağı oluyor. Doğduğu günden beri Kızılcık Şerbeti setine annesiyle katılan bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva...19 Ağustos doğumlu olan Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası. İşte minik Alya'nın annesi...