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Haberler Galeri Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 13:01

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Siyah-beyazlılar, rakibini taraftarının önünde mağlup ederek finale yükselmeyi hedefliyor. MKE Ankaragücü ise adını finale yazdırarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon Avrupa Ligi Play-Off turuna katılmaya hak kazanacak. Peki, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım, adını finale yazdıracak. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle sonuçlanırsa, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK yarı final maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte, kritik mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati…

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması!

BEŞİKTAŞ-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-MKE Ankaragücü rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...

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Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması!

BEŞİKTAŞ-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı, 7 Mayıs 2024 Salı günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Kritik mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması!

BEŞİKTAŞ-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması!

BEŞİKTAŞ-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

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