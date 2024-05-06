Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım, adını finale yazdıracak. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle sonuçlanırsa, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK yarı final maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte, kritik mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati…