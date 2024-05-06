Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması!

Giriş Tarihi: 06.05.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
13:01
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Siyah-beyazlılar, rakibini taraftarının önünde mağlup ederek finale yükselmeyi hedefliyor. MKE Ankaragücü ise adını finale yazdırarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon Avrupa Ligi Play-Off turuna katılmaya hak kazanacak. Peki, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?