Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
14:59
BJK MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU! Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta mücadelesi Beşiktaş Twente karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Siyah beyazlılar geçtiğimiz 3 maçı da galibiyetle geride bırakırken 9 puanın sahibi oldu. Beşiktaş 7 karşılaşmanın 4'ünde yenilgi 3'ünde galip geldi. Play-off mücadelelerine geçebilmek adına adını ilk 16 takım arasın yazdırmak üzere Hollanda ile mücadele edecek. Peki, Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Twente - Beşiktaş maçı canlı yayın izle bilgileri...