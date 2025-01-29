BJK MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU! Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA YOLUNA DEVAM EDECEK!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Lyon deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet ile bu sezon ilk 3 puanını almıştı. İç sahada Malmö'yü 2-1 mağlup eden Siyah Beyazlı takım son maçında ise Avrupa Ligi'nde bu sezon mağlup olmayan Athletic Bilbao'yu sahasında 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ajax, E.Frankfurt, Maccabi Tel Aviv ve Bodo Glimt maçlarından mağlup olan temsilcimiz 9 puanla Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıyor.