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Haberler Galeri BJK MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU! Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:59

BJK MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU! Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta mücadelesi Beşiktaş Twente karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Siyah beyazlılar geçtiğimiz 3 maçı da galibiyetle geride bırakırken 9 puanın sahibi oldu. Beşiktaş 7 karşılaşmanın 4'ünde yenilgi 3'ünde galip geldi. Play-off mücadelelerine geçebilmek adına adını ilk 16 takım arasın yazdırmak üzere Hollanda ile mücadele edecek. Peki, Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Twente - Beşiktaş maçı canlı yayın izle bilgileri...

BJK MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU! Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Twente Beşiktaş maç yayını detaylarıyla araştırılıyor. Siyah beyazlı takım Avrupa mücadelesinde iyi bir ivme kazanmışken play-offlara çıkmak için şansını deneyecek. Yeni sistemde son 24'e kalan takım adını play off mücadelelerine yazdıracak. Peki, Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BJK MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU! Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

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BJK MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU! Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Aynı gün diğer ki temsilcimiz de maçı olacağı için karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BJK MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU! Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA YOLUNA DEVAM EDECEK!
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Lyon deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet ile bu sezon ilk 3 puanını almıştı. İç sahada Malmö'yü 2-1 mağlup eden Siyah Beyazlı takım son maçında ise Avrupa Ligi'nde bu sezon mağlup olmayan Athletic Bilbao'yu sahasında 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ajax, E.Frankfurt, Maccabi Tel Aviv ve Bodo Glimt maçlarından mağlup olan temsilcimiz 9 puanla Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıyor.

BJK MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU! Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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