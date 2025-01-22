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Haberler Galeri DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA: UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile canlı HD izle
Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 11:07

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA: UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile canlı HD izle

Şampiyonlar Ligi grup aşaması 7. hafta maçında Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puanla 20. sırada yer alırken, Salzburg ise 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 32. sırada bulunuyor. Zorlu mücadele öncesinde gözler, milli oyuncumuz Arda Güler'in Salzburg karşısında sahada olup olmayacağına çevrildi. Devlerin maçını kaçıradan izlemek isteyen futbolseverler ise şifresiz maç izleme ekranını arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile şifresiz HD izle linki...

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA: UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile canlı HD izle

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Salzburg, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet elde etmek için sahada olacağı zorlu mücadeleye İsveçli hakem Glenn Nyberg'in düdüğüyle başlanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın yayın kuruluşu belli oldu. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı canlı şifresiz HD yayınla tıkla izle...

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA: UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile canlı HD izle

REAL MADRİD - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçları kapsamında düzenlenecek Real Madrid - Salzburg maçı 22 Ocak 2025 Çarşamba 23:00'da başlayacak.

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DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA: UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile canlı HD izle

REAL MADRİD- SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Barnebau'da Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak naklen canlı yayınlanacak.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA: UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile canlı HD izle

REAL MADRİD - SALZBURG MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Salzburg maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA: UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile canlı HD izle

ARDA GÜLER İLK 11'DE FORMA GİYECEK Mİ;?
Arda Güler, geçtiğimiz günlerdeki Celta Vigo karşılaşmasında 70. dakikada oyuna girmişti. Ardından dünkü Las Palmas maçında 76. dakikada sahaya çıktı. Milli futbolcumuzun, Salzburg ile oynanacak maçta da muhtemelen yedek olarak başlayıp, ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.

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