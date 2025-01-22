DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA: UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile canlı HD izle

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Salzburg, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet elde etmek için sahada olacağı zorlu mücadeleye İsveçli hakem Glenn Nyberg'in düdüğüyle başlanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın yayın kuruluşu belli oldu. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı canlı şifresiz HD yayınla tıkla izle...