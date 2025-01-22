DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA: UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid- RB Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile canlı HD izle

Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
11:07
Şampiyonlar Ligi grup aşaması 7. hafta maçında Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puanla 20. sırada yer alırken, Salzburg ise 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 32. sırada bulunuyor. Zorlu mücadele öncesinde gözler, milli oyuncumuz Arda Güler'in Salzburg karşısında sahada olup olmayacağına çevrildi. Devlerin maçını kaçıradan izlemek isteyen futbolseverler ise şifresiz maç izleme ekranını arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Salzburg maçı TRT 1 ekranı ile şifresiz HD izle linki...