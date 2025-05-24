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Haberler Galeri LA LİGA'DA DEV MAÇ! Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 10:01

LA LİGA'DA DEV MAÇ! Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!

La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşecek bu kritik karşılaşma öncesinde gözler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadro seçiminde. Özellikle milli oyuncu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler bu maçta forma giyecek mi? İşte Real Madrid - Real Sociedad karşılaşmasıyla ilgili tüm detaylar…

LA LİGA’DA DEV MAÇ! Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürüp sürmeyeceği ise merak konusu oldu. Önceki El Clasico karşılaşmasında Barcelona'nın galip gelmesiyle puan farkı 7'ye yükselmiş, geçtiğimiz hafta ise Barcelona şampiyonluğunu resmen ilan etmişti. Peki, Real Madrid-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler bu maçta forma giyecek mi? İşte, Real Madrid-Real Sociedad karşılaşmasına dair tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri…

LA LİGA’DA DEV MAÇ! Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

REAL MADRİD- REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Real Sociedad karşılaşması, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 17:15'te gerçekleşecektir.

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LA LİGA’DA DEV MAÇ! Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

REAL MADRİD- REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen karşılaşma, S Sport ve EXXEN platformlarından canlı olarak izlenebilecek.

LA LİGA’DA DEV MAÇ! Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Son Sevilla maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 77 dakika süre almıştı. Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad karşılaşmasında da Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

LA LİGA’DA DEV MAÇ! Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Lunin, Vazquez, Vallejo, Ramon, Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda, Modric, Ceballos, Mbappe