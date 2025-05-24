LA LİGA’DA DEV MAÇ! Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürüp sürmeyeceği ise merak konusu oldu. Önceki El Clasico karşılaşmasında Barcelona'nın galip gelmesiyle puan farkı 7'ye yükselmiş, geçtiğimiz hafta ise Barcelona şampiyonluğunu resmen ilan etmişti. Peki, Real Madrid-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler bu maçta forma giyecek mi? İşte, Real Madrid-Real Sociedad karşılaşmasına dair tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri…