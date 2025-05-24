Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
10:01
LA LİGA'DA DEV MAÇ! Real Madrid- Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!
La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşecek bu kritik karşılaşma öncesinde gözler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadro seçiminde. Özellikle milli oyuncu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler bu maçta forma giyecek mi? İşte Real Madrid - Real Sociedad karşılaşmasıyla ilgili tüm detaylar…