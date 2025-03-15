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Haberler Galeri Potada derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 11:03

Potada derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı ağırlıyor. Normal sezonun ilk yarısında oynanan maçı 91-88 sarı kırmızılılar kazandı. Potada derbi heyecanı yaşanırken taraftarlar tribünlerde ve canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Potada derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta heyecan dorukta. Zafe Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü karşılaşmayı yönetecek. Peki; Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Potada derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray maçı 15 Mart bugün gerçekleşecek. Mücadele saat 18.00'de başlayacak.

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Potada derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak.

Potada derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BASKETBOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

Potada derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?