Potada derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta heyecan dorukta. Zafe Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü karşılaşmayı yönetecek. Peki; Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?