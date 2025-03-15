Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
11:03
Potada derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı ağırlıyor. Normal sezonun ilk yarısında oynanan maçı 91-88 sarı kırmızılılar kazandı. Potada derbi heyecanı yaşanırken taraftarlar tribünlerde ve canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?