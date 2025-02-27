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Haberler Galeri Şifresiz kanalda! Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle! ZTK Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:43

Şifresiz kanalda! Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle! ZTK Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek için "saat kaçta, hangi kanalda" sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle linki!

Şifresiz kanalda! Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle! ZTK Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor! Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı şifresiz izleyebilmek için hangi kanalın yayın yapacağını araştırıyor Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle detayları!

Şifresiz kanalda! Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle! ZTK Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

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Şifresiz kanalda! Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle! ZTK Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE

Şifresiz kanalda! Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle! ZTK Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Şifresiz kanalda! Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle! ZTK Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek. Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

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