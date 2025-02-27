Şifresiz kanalda! Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle! ZTK Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor! Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı şifresiz izleyebilmek için hangi kanalın yayın yapacağını araştırıyor Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle detayları!