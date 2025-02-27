Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
11:43
Şifresiz kanalda! Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle! ZTK Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek için "saat kaçta, hangi kanalda" sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle linki!